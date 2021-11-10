Бенавидес назвал имена двух потенциальных соперников для Канело

Давид Бенавидес / фото - Jayne Kamin-Oncea

Двукратный обладатель пояса WBC в суперсреднем весе Давид Бенавидес (24-0, 21 KO) считает себя и Джермала Чарло (32-0, 22 КО) главными претендентами на бой с абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО). Цитирует Бенавидеса портал BoxingScene.

Я продолжаю вызывать бойцов, однако все, в конечном итоге, будет зависеть от них. С Канело же все немного сложнее, потому что каждый мечтает подраться с ним. И только он принимает решения».