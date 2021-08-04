Бенавидес – о поединке с Ускатеги: «Это будет одно из лучших противостояний года»

Дэвид Бенавидес / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе американец Дэвид Бенавидес (24-0, 21 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с венесуэльцем Хосе Ускатеги (30-4, 26 КО). По слова Дэвида, он ожидает тяжелого боя, после которого настоящими победителями окажутся болельщики.

Бенавидеса цитирует ресурс boxingnews24.com:

Я мотивирован перед этим поединком. Это не только из-за того, что мне предстоит встретиться со сложным соперником, а также потому, что буду сражаться в Фениксе. Прошло уже очень много времени с тех пор, когда я последний раз выступал в своем родном городе. Я нахожусь в прекрасной физической форме и готов устроить шоу для моих болельщиков. Также я рад, что на нашем поединке будут присутствовать зрители. Я согласен с Ускатеги, что победителями после нашего боя окажутся фанаты.

Я вижу огонь в глазах Хосе, и это меня мотивирует. Так что будьте внимательны, чтобы ничего не пропустить во время просмотра боя года. Победа в этом поединке нужна нам обоим, потому что в таком случае мы укрепим свои позиции в рейтингах и получим возможность вернуть титул чемпиона мира. Могу сказать одно, что не упущу эту возможность любым способом.

Наши стили с Хосе очень похожи, мы оба выбрасываем силовые удары. Когда два быка встречаются лицом к лицу - начинается война. Это будет один из лучших боев года. Я вам это гарантирую».