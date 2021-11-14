Атлас рассказал, что нужно сделать Альваресу, чтобы претендовать на статус великого
Бенавидес после победы вспомнил Альвареса и Джермалла Чарло, которые боятся с ним драться
Давид хочет бой с обладателем титула
10:48
Давид Бенавидес / Фото: Showtime
Нокаутер суперсреднего вес Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) после досрочной победы в последнем поединке вновь вспомнил о чемпионах, которые избегают боя с ним.
Слова Бенавидеса приводит boxingnews24.com:
Все хотят увидеть мой бой с Канело, верно? Меня не беспокоит, что Альварес думает о моих соперниках, ведь не я их выбираю. Мои последним боем был турнир за пояс WBC, и теперь я стою с поясом. Альварес, Джермалл Чарло, кого они хотят, чтобы я победил? Я хочу с ними драться, но вот они – нет.
Ранее Бенавидес предложил вариант, который дал бы ему возможность сразиться и с Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO), и с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
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