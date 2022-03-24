Бенавидес: «У меня есть все, для победы над Альваресом»

Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира во втором средне весе Давид Бенавидес (25-0-0, 22 KO) уверен, что у него есть все для победы над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).

Бенавидеса цитирует ресурс boxingnews24.com:

У меня нет сомнений, что я тот боец, который победит Сауля Альвареса. У меня есть габариты, скорость, сила для победы в этом противостоянии. Я действительно хочу этого боя.

У меня есть все, для победы над Саулем Альваресом. Мне просто нужно получить эту возможность. Вот почему многие бойцы не хотят драться со мной. Просто мне не нужны деньги, мне нужна возможность».