Бенавидес: «Чарло получил бой с Канело, поскольку он чемпион в среднем весе»
Бенавидес: «В бою Канело с Плантом нокаут был лишь вопросом времени»
Американец предсказывал досрочное поражение соотечественнику в поединке с мексиканцем
22:25
Фото: boxingscene.com
Американский суперсредневес Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) в интервью FightHype.com заявил, что предсказывал досрочное поражение соотечественнику Калебу Планту (21-1, 12 КО) в поединке с мексиканской суперзвездой Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KО).
«Я знал, что будет нокаут. Когда вы думаете о Калебе Планте, то вспоминаете о том, что у него нет удара. Да, он бьет точно, но все, что он может – это удерживать вас на дистанции.
Канело доминировал над ним в каждом раунде, так что нокаут был лишь вопросом времени».
Мексиканский тренер Игнасио Беристайн заявил, что победа Сауля Альвареса над Калебом Плантом была постановочной.
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