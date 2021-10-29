Тренер Бенавидеса: «В бою с Ускатеги, мы увидим что-то впечатляющее в исполнении Давида»
Бенавидес: «Я бы и так нокаутировал Ускатеги, будь он на стероидах или нет»
Бывший чемпион мира жестко проехался по своему визави
29 октября 11:22
Давид Бенавидес / Фото - boxingscene.comЭкс-обладатель титула во втором среднем дивизионе Давид Бенавидес (24-0, 21 КО) в Instagram высказался по поводу отмены поединка с бывшим чемпионом мира Хосе Ускатеги (30-4, 25 КО).
«Это расстраивает, чуваки, но шоу должно продолжаться, и потому мой бой 13 ноября состоится. Этот паренек испугался и лишил себя отличного чека, когда узнал, что VADA будут тестировать нас. Однако он все же решился на это дерьмо, хотя я бы и так нокаутировал его задницу, будь он на стероидах или нет».
Напомним, поединок Бенавидеса против Ускатеги отменили из-за того, что Хосе провалил допинг-тест. Одна из проб Ускатеги показала наличие рекомбинантного эритропоэтина. Однако Бенавидес уже получил нового соперника.
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