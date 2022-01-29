Бенавидес: «Я чувствовал, что Канело выберет бой с Чарло»

Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион суперсреднего веса Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) оказался разочарован тем фактом, что, по слухам, абсолютный чемпион дивизиона Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) в следующем поединке встретится с Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО).

У меня уже запланирован бой, обещающий стать отличным. Я и сам фанат бокса, и это бой, который все, включая и меня самого, хотели увидеть на протяжении долгого времени. Надеюсь, я получу свою возможность боя с Канело после этого.

Я в хорошей позиции. Я хочу драться с обоими. Если победит Сауль, то я получу бой с ним, а если Чарло – то с ним. Я и так хотел провести эти два боя, поэтому, для меня это не так уж важно».