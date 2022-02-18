Бенавидес: «Я в хорошей позиции – Канело любит деньги»

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Экс-чемпион суперсреднего веса Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) уверен, что Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) примет крупное предложение PBC:



Думаю, бой с Чарло – тяжелейший поединок Канело за последнее время. Но я также не удивлюсь, если Канело нокаутирует Чарло.

Я хочу драться с обоими парнями. Если Канело выиграет, я получу бой с Канело. Если победит Чарло, я буду драться с Чарло.