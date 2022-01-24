Джошуа готов дать согласие на бой Усик – Фьюри. Известна сумма отступных
Бенн: «Джошуа есть смысл отойти в сторону ради проведения боя Усик – Фьюри»
Британский проспект дал совет своему звездному соотечественнику
09:38
Усик и Фьюри / Фото - XSPORTНепобежденный британский полусредневес Конор Бенн (20-0, 13 KO) с уверенностью заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО)нужно взять отступные и отказаться от незамедлительного реванша с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) в пользу чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Цитирует Бенна talksport.com.
«Я не буду кривить душой и скажу то, что необходимо сказать. Если кто-то предложил бы мне 15 миллионов фунтов стерлингов, то я бы с широкой улыбкой на лице отошел в сторону и затем подрался бы с победителем. Я говорю вам, что взял бы эти 15 миллионов фунтов».
«Никто вообще не может тыкать пальцами. Мне плевать, кто вы такие, ведь вы не находитесь в этой позиции. Кто-то тратит по 20 фунтов в день на лотерейные билеты, хотя они вряд ли выиграют. Когда тебе предлагают 15 миллионов фунтов и бой с победителем, которым, кстати, окажется сильнейший, то ты все равно будешь участвовать в тяжелом поединке».
«Конечно же, для Джошуа есть смысл отойти в сторону. В этом есть огромный смысл. Мы любим драться, но вы же не думаете, что мы рискуем своими жизнями просто так?».
Ранее стало известно, что Джошуа готов дать добро на проведение поединка Усик – Фьюри.
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