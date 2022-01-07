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Берчельт: «Мы уже обсуждали поединки с Ломаченко, Хэйни и Камбососом»

Бывший чемпион мира – о переходе в легкий дивизион
Бокс Профессиональный бокс
07 января 16:00
Берчельт: «Мы уже обсуждали поединки с Ломаченко, Хэйни и Камбососом»
Мигель Берчельт / Фото - badlefthook
Экс-чемпион мира в первом легком дивизионе Мигель Берчельт (37-2, 33 КО) назвал причину, по которой перешел в легкую весовую категорию.

Цитирует Берчельта BoxingScene.

«Это дивизион, в который приду очень мотивированным. У меня есть инструменты, чтобы побить чемпионов. Я больше не собираюсь драться в первом легком весе».


«Я уже выжал из себя все, что мог в этой весовой категории. Я удерживал титул четыре года. Возможно, для боя с Оскаром Вальдесом было выбрано не лучшее время, но я больше не могу вернуться в это дивизион».


«В легком весе много сильных бойцов, за поединки с которыми можно получить достойный гонорар. Мы уже обсуждали поединки с Ломаченко, Хэйни и Камбососом. Мы ходили на их последние выступления, и могу сказать, что я иду в легкий вес, очень уверенным в себе».


«Моя фамилия вызовет фурор в этом дивизионе. Я хочу провести один или два боя, а затем отправиться за акулами».


Напомним, в феврале 2021 года Берчельт нокаутом проиграл Оскару Вальдесу и не сумел защитить пояс по версии WBC. Видео нокаута.
Владимир Кириченко
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