Берчельт перебрался в вес к Ломаченко и узнал имя следующего соперника

Также известна дата события, но организаторы пока не определись с местом проведения боя

Мигель Берчельт, / Фото: BoxingScene

По информации портала BoxingScene, экс-чемпион мира по версии WBC во второй полулегком весе Мигель Берчельт (38-2, 34 KO) проведет дебютный бой в легком весе против намибийца Джеремайи Накатилы (22-2, 18 KO).



Бой 26 марта возглавит боксерское шоу ESPN.

30-летний Берчельт последний бой провел в феврале 2021-го года, проиграв нокаутом в титульном поединке Оскару Вальдесу.

Накатила в 2021-го намибиец проиграл бой за временный титул WBO во втором полулегком весе американцу Шакуру Стивенсону. Осенью Накатила вернулся на ринг и досрочно победил Ндодану Нкубе.