Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»

Денис поделился мнением о бое Ивана с Прогрейсом





Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) в комментарии YouTube-каналу Зе Интервьюер высказался о поражении Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО) в поединке с Реджисом Прогрейсом (26-1, 22 KO).



«Я смотрел только концовку поединка, нарезочку. Что это было? Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай комментирует свой дебилизм сам. Даже ничего придумать не могу, что там случилось. Может, как-то где-то в бедре почувствовал, через локоть пробил, где-то рядом дернуло плечо и отдало нервом в шею, шея потянула ухо, ухо потянуло мозжечок и что-то еще случилось. Я не знаю. Просто беда. Ваня, что ты творишь, братец? Соберись».

Напомним, ранее Редкач подал апелляцию на решение Атлетической комиссии Джорджии о присуждении ему поражения техническим нокаутом в поединке с Прогрейсом.