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Беринчик – фаворит боя с Лобовым несмотря на то, что это его дебют в кулачных боях

Поединок пройдет 24 июля в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
22:24
Беринчик – фаворит боя с Лобовым несмотря на то, что это его дебют в кулачных боях
Денис Беринчик / Фото: Facebook боксера

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) вскоре дебютирует в кулачных боях. Соперником серебряного призера ОИ-2012 станет известный боец ММА Артем Лобов.

В предстоящем бою букмекеры отдают преимущество Беринчику, на победу которого можно поставить за коэффициент 1,6, в то время как его оппонент оценивается в 2,25.

Довольно неожиданные котировки, учитывая то, что в одном из последних кулачных боев Лобов уверенно победил бывшего чемпиона мира по боксу в двух весовых категориях Пола Малиньяджи.

Бой Беринчик – Лобов состоится 24 июля в киевском Дворце спорта. Уже известны цены билетов на данный ивент. Лобов считает Беринчика настоящим вызовом для себя.

Напомним, после поединка с бывшим бойцом UFC украинец хочет вновь подраться на голых кулаках против своего соотечественника Ивана Редкача.

Сергей Остапенко
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Теги

Денис Беринчик Артем Лобов

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