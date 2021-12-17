Денис Беринчик: «Я голодный и готов пройти всю дистанцию»
Беринчик и Чаниев взвесились накануне боя
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка
12:53
Фото: К2
Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) и его следующий соперник Иса Чаниев (15-2, 11 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне боя.
Беринчик – 61,2 кг
Чаниев – 61,2 кг
Бой Беринчик – Чаниев состоится 18 декабря и станет главным событием вечера бокса в Броварах. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Пресс-конференция украинского боксера.
Напомним, промоутер Беринчика считает, что Чаниев станет самым сложным соперником в карьере Дениса. При этом существует и абсолютно противоположная точка зрения.
Комментарии 0