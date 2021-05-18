Беринчик: «Лобов по-доброму отмороженный. Он бронелобый, будет вставать и идти»

Денис Беринчик / Фото: instagram.com/k2promotionsukraine

Непобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) в интервью Youtube каналу «Зе Интервьюер» поделился мнением о экс-бойце UFC Артеме Лобове, с которым в июле проведет поединок на голых кулаках.



У него большие габариты. Он сказал, что в бою будет весить 73 килограмма, когда у меня 67-68 кг. То есть в бою будет пятерка разницы. У нас будет колоссальная разница в первую очередь в антропометрии, ну и в габаритах. Но не в скорости.

Я заметил, что скорости, с которыми в боксе летят руки, опасно использовать в кулачном бою, потому что можно попасть не туда, куда хотел, и травмироваться. Я бы сказал, что там избирательная скорость. Акцент, градация и тоннаж ударов будут совсем другими.