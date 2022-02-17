Беринчик: «Морально я готов к бою за звание чемпиона мира»

Фото: K2 Promotions

Украинский легковес Денис Беринчки (16-0, 9 КО) рассказал о своей готовности к бою за звание чемпиона мира.

Насколько далеко ты находишься от боя за чемпионский пояс по собственным ощущениям?

Конечно, морально я готов. Я уже в боксе 23 года. Был и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира, и на универсиадах всевозможных. Были большие бои, но они были давно, и хочется этого адреналина испробовать еще раз. Я готов. Зависит от продвижения промоутера по WBO в данном случае. Что они назначат, как они решат этот вопрос – кто будет претендентом или, кто будет драться за пояс? Пока что Джордж Камбосос выбирает себе оппонентов для защиты. У него, можно сказать, весь руль корабля легкого веса. Я думаю, он скоро что-то решит.