Беринчик: «Морально я готов к бою за звание чемпиона мира»
Украинский легковес Денис Беринчки (16-0, 9 КО) рассказал о своей готовности к бою за звание чемпиона мира.
Насколько далеко ты находишься от боя за чемпионский пояс по собственным ощущениям?
Где-то и по собственным, и по желаниям – 50 на 50. Опять же, если назначат поединок за 3-4 месяца, то к нему можно будет подготовиться. А если на коротком уведомлении за месяц, то тут, конечно, надо рассматривать свое физическое состояние.
Конечно, морально я готов. Я уже в боксе 23 года. Был и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира, и на универсиадах всевозможных. Были большие бои, но они были давно, и хочется этого адреналина испробовать еще раз. Я готов. Зависит от продвижения промоутера по WBO в данном случае. Что они назначат, как они решат этот вопрос – кто будет претендентом или, кто будет драться за пояс? Пока что Джордж Камбосос выбирает себе оппонентов для защиты. У него, можно сказать, весь руль корабля легкого веса. Я думаю, он скоро что-то решит.
Ранее стало известно, когда и с кем Беринчик проведет следующий поединок.
Напомним, промоутер украинца пообещал, что в 2022 году Денис подерется за звание чемпиона мира.
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