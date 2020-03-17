Беринчик – о Лопесе: «Надо выходить и п***ячить этого дол***ба, носатого п***раса»

Украинский легковес рассказал, что бы делал, если бы сошелся с американцем в ринге

Денис Беринчик / фото - fightnews.info

Непобежденный украинский легковес Денис Беринчик продемонстрировал своему товарищу Василию Ломаченко, как следует применять трешток в отношении абсолютного чемпиона 135-фунтового дивизиона Теофимо Лопеса. Украинский боксер, не подбирая выражений, в интервью ресурсу «Большой Куш» рассказал, что бы делал, если бы сошелся с американцем в ринге.

«Как нужно действовать против Лопеса? Ринг покажет. Что рассказывать? Надо выходить и п***ячить этого дол***ба, носатого п***раса. Зачем нам его рассматривать, обращать внимание и придумывать какие-то стратегии, если мы пока что еще далеко? Мы ни официальные претенденты, ни участники элиминатора. Пока что мы даже не первые номера рейтинга. Надо работать над теми задачами, которые поступают».

Денис Беринчик считает, что Теофимо Лопес согласится на реванш с Василием Ломаченко только за очень большой гонорар.