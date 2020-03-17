Беринчик – о реванше Ломаченко – Лопес: «Там должны большие деньги сыграть, чтобы Теофимо повелся на это»

Денис Беринчик / фото - sport.24tv.ua

Непобежденный украинский легковес Денис Беринчик считает, что абсолютный чемпион дивизиона Теофимо Лопес согласится на реванш с Василием Ломаченко только за очень большой гонорар. Об этом Денис рассказал в интервью ресурсу «Большой Куш».

Я думаю, что тут не выиграл Лопес, а просто Ломаченко не захотел. В первую очередь не выиграл Ломаченко. Он не проиграл, но и не выиграл. Тем самым Top Rank решила оставить новому парнишке пояса, и отдали победу не в ту сторону.

Там должны большие деньги сыграть, чтобы Лопес повелся на это [реванш]. Для него этот поединок – шаг назад. Конечно, это большой риск. Это вообще просто будет его последний поединок в этом весе».