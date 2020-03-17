Беринчик – о реванше Ломаченко – Лопес: «Там должны большие деньги сыграть, чтобы Теофимо повелся на это»
Непобежденный украинский легковес Денис Беринчик считает, что абсолютный чемпион дивизиона Теофимо Лопес согласится на реванш с Василием Ломаченко только за очень большой гонорар. Об этом Денис рассказал в интервью ресурсу «Большой Куш».
«Я смотрел бой Ломаченко и Лопеса онлайн. После четвертого раунда я понял, что что-то не так, начал волноваться и задавать себе вопросы, почему Василий не предпринимает никаких действий. Я сам себе говорил: «Что ты делаешь? Тебе надо бить, разворачивать, крутить, давить и забирать этот раунд».
Я думаю, что тут не выиграл Лопес, а просто Ломаченко не захотел. В первую очередь не выиграл Ломаченко. Он не проиграл, но и не выиграл. Тем самым Top Rank решила оставить новому парнишке пояса, и отдали победу не в ту сторону.
Там должны большие деньги сыграть, чтобы Лопес повелся на это [реванш]. Для него этот поединок – шаг назад. Конечно, это большой риск. Это вообще просто будет его последний поединок в этом весе».
Денис Беринчик рассказал о подготовке к следующему поединку против Хосе Санчеса.