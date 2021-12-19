Беринчик поднялся на более чем 20 позиций в рейтинге легковесов

Теперь украинец входит в двадцатку лучших





Денис Беринчик / Фото: instagram Беринчика

Интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) после победы над Исой Чаниевым (15-4, 11 КО) в рейтинге BoxRec поднялся с пятого десятка на 17-е место.

Отметим, что для Беринчика бой с Чаниевым оказался самым сложным в карьере, поскольку украинец решил устроить с оппонентом не боксерский поединок, а кулачную драку, где он был лучше за счет выносливости и техники.