Беринчик показал последствия «русского мира» в Тростянце
Украинский боксер посетил еще один освобожденный от рашистов город
10:41
Денис Беринчик
Непобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) собственным глазами увидел, как выглядит освобожденный от российских оккупантов город Тростянец в Сумской области, впечатлениями боксер поделился в соцсетях:
Ранее XSPORT.ua назвал город, в котором украинский супертяж Александр Усик (19-0, 13 KO) начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
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