Беринчик рассказал, сколько еще лет планирует выступать на боксерском ринге

Украинский боксер не намерен задерживаться в спорте надолго

Денис Беринчик / фото - sport.znaj.ua

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) в интервью Youtube каналу «Зе Интервьюер» заявил, что намерен выступать еще несколько лет. По словам 33-летнего боксера, сейчас он только вышел на пик и готов драться примерно до 36 лет.

«Как я оцениваю свой возраст? Это отличный сезон, закат карьеры на пике формы. Я еще проведу в боксе 2-4 года. Могу боксировать до 36 лет, это хороший возраст. В принципе, все бои у всех мировых звезд и денежные поединки в первую очередь приходят в таком возрасте. Еще пару лет есть. Прежде всего там деньги, да и потом каждый по-разному подходит к своему пику. У кого-то есть травмы, у кого-то – рассечения, у кого-то – болезни, и никто об этом не говорит. Можно сделать невозможное возможным».

Денис Беринчик поделился мнением о экс-бойце UFC Артеме Лобове.