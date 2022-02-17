Беринчик: «Морально я готов к бою за звание чемпиона мира»
Беринчик рассматривает вариант с переходом в кулачные бои на постоянной основе
Но это только если не сложится боксерская карьера
14:00
Фот: K2 Promotions
Украинский легковес Денис Беринчик (16-0, 9 КО) не стал лукавить и признался, что рассматривает вариант с переходом в кулачные бои на постоянной основе.
Предлагали ли тебе вернуться в кулачные бои после боя с Исой Чаниевым?
Переговоры вел мой менеджер Денис Перч. С соседним государством мы моменты какие-то там разговаривали, но они были все в воздухе. Конечной точки не было. Также связывался с Bare Knuckle и говорил, что если вдруг у меня по боксу там не получится: либо проиграю, либо что-то, что-то, то я готов в вашей лиге выступить. Дайте мне шанс. Пока что тишина. Надо напомнить о себе.
И да, пока что опять же есть бокс. Если не было бы бокса, может быть, был бы Mahatch. Если не было бы «Махача», то, может быть, и соседние государства. Пока есть здоровье, есть амбиции, есть все. Есть целые кулаки. Почему бы не попробовать.
Напомним, недавно Беринчик поднялся на второе место в рейтинге WBO. Его промоутер Александр Красюк попытается за счет этого организовать боксеру бой за звание чемпиона мира.
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