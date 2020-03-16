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Беринчик: «С Санчесом настраиваемся работать всю дистанцию»
Денис рассказал о подготовке к бою 21 марта
16 марта 10:47
Денис Беринчик / фото - K2 Promotions
Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (14-0, 8 КО) рассказал о подготовке к следующему поединку против Хосе Санчеса (18-1, 7 КО). Украинец вернется в ринг 21 марта боем против чилийца в Броварах. Боксер провел 80 тренировок на протяжении двух месяцев подготовки в Киеве и Кривом Роге.
«Это будет 5-я защита моего титула. Соперник на 15-й строчке рейтинга WBO, я на третьей. Эта работа, которая должна вывести на путь к титулу чемпиона мира.
Мы относимся серьезно к каждому сопернику. Проводим 2-3 тренировки в день. 80 тренировок всего перед боем с Санчесом провели на протяжении двух месяцев. Разбираем его по частям, технико-тактические действия.
Настраиваемся работать всю дистанцию. Но бокс это такая штука, которую можно закончить одним ударом».
Недавно было опубликовано в сети было опубликовано видео спарринга украинца 12-летней давности.