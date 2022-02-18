Беринчик рассматривает вариант с переходом в кулачные бои на постоянной основе
Беринчик: «Себе в юности посоветовал бы больше тренироваться»
Украинский легковес считает, что ему следовало работать усерднее
18 февраля 21:50
Денис Беринчик / фото - K2 Promotions
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) в интервью YouTube Parimatch Ukraine рассказал, что бы посоветовал себе в юности.
«Наверное, что надо больше тренироваться. Раза в два больше. Я ходил через день, прогуливал временами, какие-то себе придумывал отмазки.
Возможно, если бы тренировался лучше, стал бы серебряным призером на Олимпийских играх. А если бы я больше внимания уделял и спорту, и себе, и боксу, то, может быть, и стал бы олимпийским чемпионом.
Я думаю, в юности где-то недоработал, что по итогу вместо золота – медали за третьи и вторые места».
Напомним, Беринчик рассматривает вариант с переходом в кулачные бои на постоянной основе.
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