Беринчик: «Себе в юности посоветовал бы больше тренироваться»

Денис Беринчик / фото - K2 Promotions

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) в интервью YouTube Parimatch Ukraine рассказал, что бы посоветовал себе в юности.

Возможно, если бы тренировался лучше, стал бы серебряным призером на Олимпийских играх. А если бы я больше внимания уделял и спорту, и себе, и боксу, то, может быть, и стал бы олимпийским чемпионом.

Я думаю, в юности где-то недоработал, что по итогу вместо золота – медали за третьи и вторые места».