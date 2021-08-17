Красюк: «Хижняку не стоит повторять ошибку Беринчика»
Беринчик: «Сейчас вообще нет никаких конкретных предложений»
Украинский легковес находится в ожидании новых вызовов
22:16
Денис Беринчик / Фото - FacebookНепобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО) во время прямого эфира в Instagram со своим соотечественником, полусредневесом Иваном Редкачем (23-6-1, 18 KO) рассказал о дальнейших карьерных планах.
«Сейчас вообще нет никаких конкретных предложений. Есть поверхностные, где-то косвенно, по чуть-чуть. Что-то конкретного, зацепки на правду пока нет. В ожидании».
Напомним, в июле этого года Беринчик провел бой на голых кулаках, в котором техническим нокаутом выиграл у бывшего бойца UFC Артема Лобова.
После поединка Беринчик показал, что в бою не получил практически никакого урона, а вот его оппонент принял решение завершить карьеру.