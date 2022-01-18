Сыновья Усика тренируются под руководством наставника Беринчика
Беринчик снова не поднялся в рейтинге WBO
Украинский боксер не приблизился к титульному бою
08:06
Фото: K2
Обновился рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO).
Украинский легковес Денис Беринчик (16-0, 9 КО) остался на третьем месте. Первое место в рейтинге WBO занимает другой представитель Украины Василий Ломаченко (16-2, 11 КО), второе – бывший абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-1, 12 КО). Титулом WBO в легком весе владеет австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО).
Ранее промоутер Беринчика Александр Красюк пообещал, что в 2022 году Денис получит титульный бой.
Недавно мы сообщили, что украинский супертяжеловес Владислав Сиренко впервые в карьере попал в рейтинг одной из боксерских организаций.
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