Беринчик снова не поднялся в рейтинге WBO

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТакого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ
матч-центр
Вчера 26
Сейчас 0
Сегодня 30
Завтра 15
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Наполи 0:2 Окончен
19:30 Милан - Специя 1:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Краматорск 1:7 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
20:00 Баффало Сэйбрс - Детройт Ред Уингс 2:3 Окончен
22:00 Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд 4:3 Окончен
23:00 Аризона Койотис - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
23:00 Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингс 6:2 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс 112:118 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз 102:125 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Голден Стэйт Уорриорз 119:99 Окончен
19:30 Бостон Селтикс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:92 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс 87:97 Окончен
21:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 117:98 Окончен
22:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс 114:107 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс 139:133 Окончен
22:30 Мемфис Гриззлис - Чикаго Буллз 119:106 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Киев-Баскет - БК Одесса 84:60 Окончен
Теннис (8 событий из 67) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Ласло Дйере - Denis Shapovalov 1:3 Окончен
05:35 Маркос Жирон - Рафаэль Надаль 0:3 Окончен
09:45 Рейлли Опелька - Кевин Андерсон 3:0 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Фиона Ферро - Элина Свитолина 0:2 Окончен
04:50 Диан Парри - Марта Костюк 0:2 Окончен
05:15 Даяна Ястремская - Мэдисон Бренгл 0:1 Окончен
06:55 Ангелина Калинина - Джессика Пегула 1:2 Окончен
10:00 Эшлей Барти - Леся Цуренко 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Брайтон - Челси -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс 3:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинс 3:5 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 121:114 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Портленд Трэйл Блэйзерс 88:98 Окончен
02:30 Майами Хит - Торонто Рэпторс 104:99 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Финикс Санс 107:121 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 104:102 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз 101:95 Окончен
Теннис (18 событий из 66) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Уго Умбер - Ришар Гаске 1:3 Окончен
02:00 Филипп Кольшрайбер - Марко Чеччинато 3:0 Окончен
02:00 Эмилио Гомес - Марин Чилич 0:3 Окончен
03:40 Андрей Рублёв - Жанлука Магер 3:0 Окончен
04:00 Григор Димитров - Иржи Легецкая 3:1 Окончен
05:20 Хенри Лааксонен - Даниил Медведев 0:3 Окончен
06:00 Николай Басилашвили - Энди Маррей 2:3 Окончен
10:15 Лиам Броади - Ник Киргиос 0:3 Окончен
12:25 Микаэль Имер - Стефанос Циципас 0:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Робин Андерсон - Саманта Стосур 1:2 Окончен
02:00 Петра Квитова - Сорана Кирстя 0:2 Окончен
02:00 Клара Бурель - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
02:00 Элисе Мертенс - Вера Звонарева 2:0 Окончен
04:55 Стефани Фогель - Дарья Касаткина 0:2 Окончен
05:10 Анна Бондар - Анастасия Павлюченкова 0:2 Окончен
05:25 Симона Халеп - Магдалена Фреч 2:0 Окончен
11:00 Ангелика Кербер - Кайя Канепи 0:2 Окончен
12:55 Слоан Стивенс - Emma Raducanu 1:2 Окончен
Хоккей (13 событий из 25) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Мариуполь -:- Запланирован
19:00 СК Сокол - Краматорск -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс -:- Запланирован
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Детройт Пистонс -:- Запланирован

Беринчик снова не поднялся в рейтинге WBO

Украинский боксер не приблизился к титульному бою
Бокс Профессиональный бокс
08:06
Беринчик снова не поднялся в рейтинге WBO
Фото: K2

Обновился рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO).

Украинский легковес Денис Беринчик (16-0, 9 КО) остался на третьем месте. Первое место в рейтинге WBO занимает другой представитель Украины Василий Ломаченко (16-2, 11 КО), второе – бывший абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-1, 12 КО). Титулом WBO в легком весе владеет австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО).

Ранее промоутер Беринчика Александр Красюк пообещал, что в 2022 году Денис получит титульный бой.

Недавно мы сообщили, что украинский супертяжеловес Владислав Сиренко впервые в карьере попал в рейтинг одной из боксерских организаций.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Денис Беринчик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бущан стал крестным отцом сына тренера Беринчика
Бущан стал крестным отцом сына тренера Беринчика
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 15:25
Тренер Беринчика о бое Усик – Фьюри: «Думаю, будет борьба интеллектов»
Тренер Беринчика о бое Усик – Фьюри: «Думаю, будет борьба интеллектов»
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 19:37
Тренер Беринчика – о критике: «Критикуют те люди, которые даже в зал бокса не ходили ни разу»
Тренер Беринчика – о критике: «Критикуют те люди, которые даже в зал бокса не ходили ни разу»
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 15:29
«Выпустил ли бы я его еще раз на голые кулаки? Не знаю, смотря, сколько денег дадут». Тренер Беринчика о будущем боксера
«Выпустил ли бы я его еще раз на голые кулаки? Не знаю, смотря, сколько денег дадут». Тренер Беринчика о будущем боксера
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 11:23
Тренер Беринчика о победе над Чаниевым: «С первого раунда все пошло не так, как планировалось»
Тренер Беринчика о победе над Чаниевым: «С первого раунда все пошло не так, как планировалось»
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 08:11
Красюк: «Чаниев был самым сложным соперником в карьере Беринчика»
Красюк: «Чаниев был самым сложным соперником в карьере Беринчика»
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 11:03

Новости: Бокс

Началась работа об организации реванша Иноуэ – Донэйр
Началась работа об организации реванша Иноуэ – Донэйр
Профессиональный бокс
17:50
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Профессиональный бокс
17:30
Райан Гарсия назвал дату возвращения на ринг
Райан Гарсия назвал дату возвращения на ринг
Профессиональный бокс
17:21
Рассел: «Дэвис, Хэйни и Райан Гарсия продолжают выбирать соперников, в победе над которыми не сомневаются»
Рассел: «Дэвис, Хэйни и Райан Гарсия продолжают выбирать соперников, в победе над которыми не сомневаются»
Профессиональный бокс
16:07
Райдер об отказе от боя с Биволом: «Я не верил в честное судейство»
Райдер об отказе от боя с Биволом: «Я не верил в честное судейство»
Профессиональный бокс
15:59
Усик на битве взглядов нокаутировал талисмана «Чикаго Буллз»
Усик на битве взглядов нокаутировал талисмана «Чикаго Буллз»
Профессиональный бокс
15:21
«Усика мы убираем». Бетербиев порассуждал о дальнейших планах
«Усика мы убираем». Бетербиев порассуждал о дальнейших планах
Профессиональный бокс
14:29
Президент Probellum: «Мы очень рады подписать контракт с Рогавой»
Президент Probellum: «Мы очень рады подписать контракт с Рогавой»
Профессиональный бокс
14:21
Бриедис: «Джейк Пол родился в один день с Усиком и Али – это знак, что нам нужно подраться»
Бриедис: «Джейк Пол родился в один день с Усиком и Али – это знак, что нам нужно подраться»
Профессиональный бокс
14:08
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости