Беринчик – о Лопесе: «Надо выходить и п***ячить этого дол***ба, носатого п***раса»
Беринчик: «Со всеми в легком весе можно боксировать, с Ломаченко нужно умирать»
Денис назвал желаемых соперников
14:24
Денис Беринчик / фото - Sportarena
Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (14-0, 8 КО) высказался о боксерах легкой весовой категории. Украинец уверен, что смог бы противостоять любому представителю дивизиона, кроме соотечественника Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
«Можно боксировать со всеми в легком весе. Они не такие крутые, как Василий Ломаченко. Вот с Васей, надо было, наверное, умирать, а с ними можно боксировать. Они боксируют в своем любимом темпе, какие-то защитки у них непонятные. Я всех их знаю. Можно со всеми боксировать.
Я думаю, меня хотели бы видеть с Линаресом. С Ли Селби можно побоксировать, даже с Люком Кэмпбеллом. Со всеми можно боксировать, подбирать ключи, готовиться, закрываться, выходить и выигрывать».
Беринчик ранее рассказал, как нужно боксировать против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО).
Денис вернется в ринг 21 марта боем против чилийца Хосе Санчеса (18-1, 7 КО) в Броварах.