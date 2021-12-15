Беринчик: «Будем бить первыми, поскольку лучшая защита – это нападение»
Беринчик: «У Чаниева есть нокаутирующий удар. Он не будет отбывать номер»
Украинский легковес – о предстоящем поединке в Броварах
15 декабря 07:58
Денис Беринчик / Фото - FacebookНепобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) оценил своего предстоящего оппонента россиянина Ису Чаниева (15-3, 7 КО).
«Чаниев – соперник интересный. Смотрел его поединок, как он одолел проспекта из Казахстана. Вырубил его «наглушняк». Вам всем понравится наш бой, так как я давно не боксировал, голодный и готов пройти всю дистанцию. Но это бокс, поэтому здесь может быть любой результат».
«Сильные стороны Чаниева – у него есть нокаутирующий удар. Иса – злой и сильный. Он не будет отбывать номер, не поедет домой, выбросив полотенце».
Бой между Беринчиком и Чаниевым состоится 18 декабря в Броварах.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Беринчик – Чаниев.