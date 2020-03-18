Беринчик: «Увидел Ломаченко на чемпионате Украины, когда он выносил всех, никто не мог по нему попасть»

Украинский легковес – о знакомстве с одним из лучших боксеров современности

Денис Беринчик / Фото - sport.24tv.ua Украинский легковес Денис Беринчик (14-0, 8 КО) в интервью YouTube-каналу «Большой Куш LIVE» поведал о знакомстве с бывшим лидером легкого дивизиона Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).



«Мы познакомились, когда скрестили перчатки. Первый бой был в Кривом Рогу. На чемпионате Украины я показал неплохой бокс и меня позвали подраться с Василием Ломаченко. Я там, конечно, получил, он мне нос разбил. С того момента мы познакомились. Ездили вместе в Татарстан. 2000 год – это был его старт. Ломаченко я увидел на чемпионате Украины, когда он выносил всех, никто не мог по нему попасть. 17 лет ему было. Вот тогда я впервые его увидел».



Напомним, Хосе Санчеса.

Украинский легковес(14-0, 8 КО) в интервью«Большой Куш LIVE» поведал о знакомстве с бывшим лидером легкого дивизиона(14-2, 10 КО).Напомним, Беринчик вернется в ринг 21 марта в Броварах для очередной защиты титула WBO International против чилийца

Владимир Кириченко