Беринчик в Запорожье рассказал, что бывает с теми, кто бежит от смерти
Непобежденный легковес посетил еще один украинский город
11:44
Денис Беринчик
Непобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО), побывав в Суммах, Харькове и Чернигове, отправился в Запорожье, о чем сообщил в Instagram-аккаунте. Серию снимков в военной форме боксер подписал:
«Кто бежит от смерти, тот бежит навстречу к ней.»
Ранее XSPORT.ua опубликовал фото борца Жана Беленюка в футболке, надпись на которой наглядно демонстрирует, что думают украинцы о присоединении Херсона к рф.
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