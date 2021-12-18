Беринчик vs Чаниев. Когда победа приблизит к Ломаченко, а поражение станет концом карьеры

XSPORT.ua представляет главный бой субботы в украинском боксе





Чаниев - Беринчик / Фото: K2 Promotions

18 декабря в Броварах пройдет шоу компании K2 Promotions, в главном событии которого интерконтинентальный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).



Мы, как и многие читающие нас болельщики украинского бокса, считаем, что карьера Беринчика движется не в стремительном темпе из-за череды ошибочных решений. Перейди Денис в профи раньше, то уже мог бы стать чемпионом мира, подпиши он контракт с иностранными организациями, то оппозиция была бы лучше. Однако, уже ничего уже не изменить и для успеха ему нужно просто выходить в ринг и выносить Чаниева в одну калитку, поскольку бой впервые покажут на ESPN.

Появление на американском телевидении является огромным шансом Беринчика открыть себя миру как боксер. Ранее Денис зарекомендовал себя в других сферах. Сначала была уличная драка с пьяным товарищем, которая сделала его популярным на YouTube-пространстве, затем участие в «Танцах со звездами» и самый главный прорыв Дениса случился летом 2021-го, когда он подрался на голых кулаках с Артемом Лобовым. Соперник, хоть и не был высокого уровня, но в медиа его статус был очень высок. Поэтому об их бое с Денисом писали американские и британские издания, эксперты и фанаты единоборств во всем мире. В один момент те, кто никогда не обращал на украинца внимание, начали восхищаться его победой.

Беринчик благодаря победе над Лобовым существенно пополнил количество своих подписчиков в социальных сетях – сейчас их уже более 100 тысяч. В дополнение к этим локальным успехам, Денису удалось научиться грамотно излагать свои мысли и не выглядеть на камеру уличной шпаной.

Также для фанатов украинского бокса открытием стал боксерский прогресс Беринчика под руководством молодого тренера Егора Голуба. Мы не знаем, чем Голуб мотивирует Дениса на тренировках, но в последних боях мы видели боксера с прекрасной выносливостью и четким планом на бой. Конечно, соперники были не очень высокого уровня, но даже на их фоне прогресс очень заметен.

Под руководством Голуба, который является фанатом методик тренировок Анатолия Ломаченко, Беринчик начал чаще делать вещи, дающие ему схожесть с Василием Ломаченко. При этом, в отличие от старшего товарища, Денис более агрессивен и спокойно может участвовать в рубках.

Чаниев в отличие от Беринчика не имел такого большого успеха в любительском боксе, но в профи он котируется выше украинца.

В 2015-м году россиянин начал профессиональную карьеру, и дерясь в основном на родине, легко побеждал соперников низкого уровня. В 2017-м Иса полетел в Латвию, где первому же оппоненту средней руки уступил решением. Тем соперником был Федор Папазов.

Затем Чаниеву потребовались три боя, чтобы не просто вернуться на победную серию, но и получить титульный бой. В феврале 2019-го Чаниев встретился в поединке за вакантный чемпионский пояс IBF с ганцем Ричардом Комми и проиграл нокаутом во втором раунде. Следующий бой против Павла Маликова Иса также проиграл. Сейчас россиянин находится на серии из двух побед над малоизвестными Владиславом Мельником и Нуртасом Ажбеновым.

Что же нас ждет в поединке? Чаниев – стандартный боксер. У него есть скорость и техника, но он обычный и не представляющий собой ничего особенного. Беринчик из тех неординарных парней, которые постоянно способны удивлять оппонентов обрезанием углов, ударами «из ниоткуда» и большим количеством финтов. Неизвестно ни для кого, как и когда будет работать украинец.

С Чаниевым мы понимаем, что он предпочтет работать на контратаках. Но что произойдет, если украинец решит отдать ему инициативу? Понятно, что Денис не любит отступать, а предпочитает драться, но что будет при смене гейплана? Украинец в любом положении хорош в отличие от Исы. У Беринчика могут возникнуть проблемы лишь при большом прессинге, но Чаниев не Исаак Крус, и в такой манере он работать не умеет.



Мы думаем, что Беринчик будет чуть ли не в каждом раунде удивлять соперника своей работоспособностью и выносливостью. При этом, Денис предпочтет идти вперед и избивать россиянина у канатов, не оставляя тому ни единого шанса на выживание. Вероятно, поединок, при условии хорошей формы украинца, будет односторонним и завершится его досрочной победой в концовке.

Онлайн трансляция поединка Беринчик – Чаниев.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua