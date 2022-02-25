Беринчик: «Себе в юности посоветовал бы больше тренироваться»
Беринчик: «Все реально поняли, что 8 лет шла война и только расчехлились»
Легковес высказался о текущей ситуации в Украины
08:22
Фото: K2 Promotions
Чемпион WBO International Денис Беринчик (16-0, 9 KO) в истории Instagram поделился мнением о текущем положении дел в Украине:
Самое главное, что все реально поняли, что восемь лет шла война и сегодня только расчехлились, когда они к нам приехали. Скажу одно, они были есть и будут и пока мы их не прогоним домой, никому хорошо не будет.
Гарри Каспаров призвал мировые власти к решительным действиям и помощи Украине в войне с Россией.
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