Беспутин - о победе Ломаченко над Накатани: «Вася показал, что он находится на самом высоком уровне в легком весе»

Россиянин остался под большим впечатлением от яркого выступления украинца



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Бывший обладатель титула регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе Александр Беспутин остался под большим впечатлением от яркого выступления украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в поединке с боксером из Японии Масаеши Накатани (19-2, 13 КО).

По словам Беспутина, в реванше с Лопесом Ломаченко оформит еще более выдающуюся победу. Беспутина цитирует информационное агентство «РИА Новости».

«Вася провел отличный бой, добившись впечатляющей победы. В этом поединке мы увидели того самого Василия Ломаченко, которого привыкли наблюдать всегда. Вася показал, что он «хай-тек» и находится на самом высоком уровне в легком весе. Дай бог, в ближайшее время быть реваншу, и во втором поединке Вася поставит точку - мы увидим его яркую и впечатляющую победу над Лопесом».

Напомним, что Василий Ломаченко победил Масаеши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.