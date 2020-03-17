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Беспутин: «У Усика есть все для того, чтобы быть лучшим в этом весе»
Россиянин высказался о своем друге
14:13
Александр Беспутин / Фото: Sky Sport
Бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин (13-0, 9 КО) заявил, что украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) сможет громко заявить о себе королевском дивизионе.
«Сможет ли Усик проявить себя в супертяжах? Сто процентов. Я сейчас говорю непредвзято, не потому, что мы с Сашей – хорошие друзья. Да, я с Сашей дружу. Он мой друг, не побоюсь этих слов, он замечательный человек с хорошим, чистым, добрым сердцем. Я искренне считаю, что у него есть все для того, чтобы быть лучшим в этом весе».
Напомним, ранее у Беспутина сменился соперник и теперь он подерется с украинцем.