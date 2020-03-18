Беспутин: «У Усика есть все для того, чтобы быть лучшим в этом весе»
Беспутин: «Я много чему научился от Ломаченко и работы с ним»
Бывший чемпион мира – о сравнении с украинским боксером
11:22
Ломаченко и Беспутин / Фото - isport.uaЭкс-регулярный чемпион WBA в полусреднем дивизионе Александр Беспутин (13-0, 9 КО) в интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА» поведал, что многому чему научился благодаря совместному тренировочному процессу с Василием Ломаченко (14-2-0, 10 KO).
«Конечно, я думаю, что работа с Василием Ломаченко накладывается, но я часто в интернете читал «копия Ломаченко» или еще что-то. Мне, безусловно, это льстит. Вася – мой друг, мне приятно, что меня сравнивают с таким серьезным чемпионом, но у меня свой бокс. Я пропагандирую бокс Александра Беспутина. Конечно, я много чего набрался, много чему научился от Василия и работы с ним. Я благодарен ему как человеку, благодарен всей его семье, его отцу. В первую очередь я благодарен за дружбу и боксерские моменты».
Напомним, Беспутин вернется в ринг 20 марта в поединке против украинца Виктора Плотникова.