«Бьет очень мощно, показал 6 кубиков». Роуч оценил форму Пакьяо после начала тренировочного лагеря

Пакьяо и Роуч / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) начал тренировочный лагерь накануне поединка перед Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО). Тренер филиппинца оценил форму боксера в комментарии Boxing Scene.

Еще вчера он совершил путешествие через весь земной шар, а уже сегодня провел здесь полноценную тренировку — с работой на лапах и «капле», боем с тенью. В общем, поработал что надо. А самое лучшее было в конце, когда он поднял футболку, показал шесть кубиков и сказал: «Фредди, я по-прежнему здесь».