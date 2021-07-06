Пакьяо: «Бой со Спенсом – самый трудный в моей карьере»
«Бьет очень мощно, показал 6 кубиков». Роуч оценил форму Пакьяо после начала тренировочного лагеря
21 августа «Пакмен» подерется против Спенса
13:43
Пакьяо и Роуч / фото - Boxing Scene
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) начал тренировочный лагерь накануне поединка перед Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО). Тренер филиппинца оценил форму боксера в комментарии Boxing Scene.
«Если вот так Мэнни страдает от смены часовых поясов, то мне понадобятся новые перчатки с более толстой набивкой для наших следующих тренировочных сессий. Он был невероятен, как для первого дня в лагере. Бьет реально мощно. После всех этих лет вместе, я не перестаю впечатляться его феноменальной форме, когда он прибывает в лагерь.
Еще вчера он совершил путешествие через весь земной шар, а уже сегодня провел здесь полноценную тренировку — с работой на лапах и «капле», боем с тенью. В общем, поработал что надо. А самое лучшее было в конце, когда он поднял футболку, показал шесть кубиков и сказал: «Фредди, я по-прежнему здесь».
Ранее Пакьяо оценил свои шансы в поединке против американца.
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