Бетербиев: «Альварес по праву стоит номером один в pound-for-pound

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) заслуженно является лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Я говорил, что бой с Канело станет для меня испытанием? Наверное, там перевод чуть-чуть неправильный сделали. Это не испытание для меня, а вызов. Каждый бой для меня – вызов. Я к каждому бою подхожу как к вызову.

Никто не знает, кто выйдет победителем из ринга. Может, Мохаммед Али знал – он всегда пророчил себе победу в каком-то раунде. Возможно, он специально ждал и вырубал в этом раунде. Я не могу так говорить. Я всего лишь простой боксер. Я стараюсь хорошо подготовиться и хорошо выступить».