Бетербиев: «Альварес по праву стоит номером один в pound-for-pound
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) заслуженно является лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.
«Я не хочу говорить, что Канело ищут легких соперников, ведь получается, что я умаляю его заслуги. Я считаю, что он по праву стоит номером один в pound-for-pound, потому что этот человек выиграл в четырех весовых категориях. Как, что это было – это отдельная история, но на сегодняшний день он по праву стоит номером один в рейтинге вне зависимости от весовой категории. Он очень хороший боксер.
Я говорил, что бой с Канело станет для меня испытанием? Наверное, там перевод чуть-чуть неправильный сделали. Это не испытание для меня, а вызов. Каждый бой для меня – вызов. Я к каждому бою подхожу как к вызову.
Никто не знает, кто выйдет победителем из ринга. Может, Мохаммед Али знал – он всегда пророчил себе победу в каком-то раунде. Возможно, он специально ждал и вырубал в этом раунде. Я не могу так говорить. Я всего лишь простой боксер. Я стараюсь хорошо подготовиться и хорошо выступить».
Артур Бетербиев заявил, что его промоутер Боб Арум надеется устроить поединок с Саулем Альваресом.
Комментарии 0