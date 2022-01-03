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Бетербиев: «Боб Арум верит, что поединок с Канело возможен»

Россиянин утверждает, что промоутер постарается устроить ему бой с мексиканцем
Бокс Профессиональный бокс
15:20
Бетербиев: «Боб Арум верит, что поединок с Канело возможен»
Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что его промоутер Боб Арум надеется устроить поединок с абсолютным чемпионом во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1, 39 КО).

«Перед крайним боем с Маркусом Брауном мы с моим промоутером Бобом Арумом выходили на связь где-то за месяц-полтора до поединка. Арум сказал, что общался с Альваресом, и для Канело интересен наш бой, он хочет со мной боксировать. Были такие разговоры, но никакой конкретики с их стороны. С нашей стороны тоже ничего не было. Мне кажется, Боб Арум верит, что такой бой возможен. Посмотрим.

Альвареса очень хорошо ведут, выбирают соперников. Они не берут, кто попался. У меня, например, в последних боях были обязательные претенденты. Многие чемпионы, даже если посмотреть по статистике, делают добровольные защиты.

В добровольных защитах есть много хорошего, много льгот для чемпиона. А боксировать с обязательным претендентом и по контракту невыгодно, и много чего там нехорошо. Команда Альвареса очень грамотно ведет его. Им респект за это, молодцы».

Боб Арум выразил сомнения в том, что Артур Бетербиев проведет следующий поединок против Сауля Альвареса.

Рене Тер Велде
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Теги

Артур Бетербиев Боб Арум Сауль Альварес

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