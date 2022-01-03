Бетербиев: «Боб Арум верит, что поединок с Канело возможен»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что его промоутер Боб Арум надеется устроить поединок с абсолютным чемпионом во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1, 39 КО).

Альвареса очень хорошо ведут, выбирают соперников. Они не берут, кто попался. У меня, например, в последних боях были обязательные претенденты. Многие чемпионы, даже если посмотреть по статистике, делают добровольные защиты.

В добровольных защитах есть много хорошего, много льгот для чемпиона. А боксировать с обязательным претендентом и по контракту невыгодно, и много чего там нехорошо. Команда Альвареса очень грамотно ведет его. Им респект за это, молодцы».