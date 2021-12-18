Бетербиев: «Браун посек меня, и я захотел закончить поединок как можно быстрее»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) в интервью Boxing World Weekly рассказал, как рассечение, которое он получил в четвертом раунде поединка против Маркуса Брауна (24-2, 16 КО), заставило его встрепенуться.

В пятом или шестом раунде я почувствовал, что Браун замедлился, но не поверил ему. Я думал, что, возможно, он симулирует, и это была такая тактика. Когда я дрался в этом бою после рассечения, я беспокоился о нем, ведь рефери мог в любой момент остановить поединок. Очень сложно продолжать драться после такого. Я не видел своей большой сечки. Если бы я увидел ее, то, возможно, остановил бы бой».