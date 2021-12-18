«Думаю, я потерял литр крови». Бетербиев обвинил Брауна в умышленном нанесении травмы
Бетербиев – Браун: видео полного боя
Чемпион мира IBF, WBC во второй раз защитил титулы
14:01
Чемпион мира WBC, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) успешно защитил титулы, досрочно победив Маркуса Брауна (24-2, 16 КО).
Видео полного боя:
Напомним, Бетербиев стал объединенным чемпионом мира в 2019 году, одолев украинца Александра Гвоздика. После этого он защитил пояса от Адам Дайнес и вот теперь – от Брауна.
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