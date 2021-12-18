Вот это фэйл! Бетербиев вышел на поединок с Брауном под гимн СССР
Бетербиев: «Чтобы быть лучшим, ты должен побеждать лучших»
Чемпион WBC и IBF – о защите титулов в поединке с Брауном
08:39
Артур Бетербиев / Фото - ESPNЧемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) поделился эмоциями после уверенной защиты титулов в поединке против американца Маркуса Брауна (24-2, 16 КО).
Цитирует россиянина пресс-служба Top Rank.
«Большое спасибо за поддержку. Я это ценю. Я чувствую себя хорошо. Мы победили в этом бою. Рассечение – это новый опыт в моей карьере. Это бокс, ты не знаешь, что в нем произойдет. Я рад победе. Всех очень благодарю за поддержку».
«Что будет дальше? Дальше будет ночь хорошего сна. Посмотрим. Мы готовы к любому бою. Мы желаем драться с лучшими. Чтобы быть лучшим, ты должен побеждать лучших».
Напомним, Бетербиев нокаутировал Брауна в 9-м раунде.