Бетербиев: «Джошуа победит Усика. Вопрос только в том, как он это сделает»

Чемпион-полутяж поделился мнением о поединке супертяжеловесов

Фото: Ringside24

Чемпион мира WBC, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) в прямом эфире Instagram поделился мнением о бое обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):

«У нас хороший бой намечается. Я вижу, меня спрашивают, кто, по моему мнению, победит в бою Джошуа - Усик. Я считаю, что Джошуа должен выиграть этот бой. Единственное – он выиграет досрочно или бой дойдет до конца? Вот в этом есть загвоздка, но я считаю, что выиграет Джошуа. Он настоящий тяжеловес, боксировал с серьезными ребятами, например с Кличко. Они провели хороший бой. Я думаю, что Джошуа победит в этом бою. Досрочно или по запискам – это уже нам предстоит посмотреть».

Бетербиев дважды проигрывал Усику в любителях.



Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.