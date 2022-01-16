Бетербиев: «Фьюри – очень простой парень»

Россиянин рассказал о своем знакомстве с «Цыганским Королем»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) в интервью YouTube-каналу ММАТИКА поделился своими впечатлениями от знакомства с действующим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Фьюри младше меня. Мы с ним встретились в 2013 году в Гатино – есть такой город неподалеку от Монреаля. Мы сидели, я смотрел на него, как он разговаривает. Тогда был Поветкин, он с Кличко боксировал – там такой бой они сделали. Фьюри заявил, что всех их сделает, вызывающе очень говорил. Но очень простой парень был. То, что он сейчас делает шоу, какие-то высказывания – это другой Тайсон Фьюри. Мне кажется, это больше для публики. Когда я там разговаривал, реально был впечатлен такой простотой, что парень такой простой».

Артур Бетербиев считает, что Тайсон Фьюри станет для Александра Усика (19-0, 13 КО) более сложным соперником, чем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).