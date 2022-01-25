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Бетербиев готов к поединку с Джо Смитом. Стороны намерены вступить в переговоры

Унификация поясов может состояться в ближайшее время
Бокс Профессиональный бокс
07:54
Бетербиев готов к поединку с Джо Смитом. Стороны намерены вступить в переговоры
Артур Бетербиев и Джо Смит / Фото - boxingscene.com
Тренер чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева (17-0, 17 КО), Марк Рэмси, рассказал о вероятности организации объединительного поединка для своего подопечного против обладателя титула WBO в этом весе американцем Джо Смитом-младшим (28-3, 22 KO).

Цитирует Бетербиева boxingscene.com.

«В команде Джо говорят, что мы уклоняемся от боя, но реальность отличается от этих слов. Мы получили от Top Rank только один звонок с вопросом о нашем интересе к бою с Джо Смитом в MSG. Мы сказали, что заинтересованы и готовы выслушать предложение. После этого с нами по этому поводу никто не связывался. У нас даже не было возможности обсудить финансовую сторону вопроса».


«Месяц спустя представители Top Rank связались с нами, чтобы сообщить, что мы должны встретиться с обязательным претендентом Маркусом Брауном, что мы и сделали».


«Недавно у нас были некоторые обсуждения боя со Смитом, и если условия предложения будут приемлемыми, наш ответ будет утвердительным. Артур никогда не отступает перед трудностями. Сейчас просто нужно начать переговоры. Со стороны Артура ничего личного. Цель, которую он поставил перед собой – получить остальные титулы его весовой категории. Вот и все».


Напомним, ранее со-промоутер Джо Смита заявил, что им интересен бой с Бетербиевым.



Владимир Кириченко
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