Гвоздик: «По логике, после пятого раунда должны были остановить бой Бетербиев – Браун»
Бетербиев готов провести бой с Альваресом в полутяжелом дивизионе
Чемпион IBF и WBC – в ожидании больших вызовов
21 декабря 19:21
Сауль Альварес и Артур Бетербиев / Фото - FacebookОбладатель титулов по версиям IBF и WBC в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) ответил на вопрос относительно возможного поединка с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (57-1, 39 КО).
Цитирует россиянина boxingscene.com.
«Конечно, я готов драться с Канело, если он хочет вернуться в полутяжелый вес. Я всегда хочу драться с лучшими, а он отличный боец».
Бетербиев в последнем поединке техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл у Маркуса Брауна.
Что касается Альвареса, то он проведет бой за титул WBC в первом тяжелом дивизионе с Илунгой Макабу.
Комментарии 0