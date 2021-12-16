Маркус Браун: «В поединке с Бетербиевым мы изменим историю»
Бетербиев и Браун провели дебютную дуэль взглядов накануне очного поединка
Титульный бой в полутяжелом весе состоится в Монреале
17:58
Бетербиев и Браун / Фото - YouTubeАмериканский полутяжеловес Маркус Браун (24-1, 16 КО) и чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев (16-0, 16 KO) впервые встретились лицом к лицу накануне очного противостояния.
Поединок между Брауном и Бетербиевым состоится 18 декабря в Монреале (Канада).
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 05:30.