Бетербиев и Джо Смит вскоре подпишут контракты на бой

Осталось уладить последние вопросы по гонорару американца

Бетербиев – Джо Смит

Переговоры команд чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева (17-0, 17 КО) и обладателя титула WBO американца Джо Смита-младшего (28-3, 22 КО) вскоре должны завершиться. Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер.



«Источники: Артур Бетербиев и Джо Смит-младший завершают переговоры по объединительному бою в полутяжелом весе этим летом в Нью-Йорке на канале ESPN. Задержка существует со стороны Смита, которому предложили $1,5 млн, но он хочет $1,8 млн. История продолжается».

Напомним, Бетербиев в своем последнем бою нокаутировал в девятом раунде американца Маркуса Брауна. Смит досрочно выиграл у вышедшего на коротком уведомлении Стива Джеффрарда.