Силлах рассказал, почему Гвоздик проиграл Бетербиеву
Бетербиев и Джо Смит вскоре подпишут контракты на бой
Осталось уладить последние вопросы по гонорару американца
01 февраля 07:49
Бетербиев – Джо Смит
Переговоры команд чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева
(17-0, 17 КО) и обладателя титула WBO американца Джо Смита-младшего (28-3, 22 КО) вскоре должны завершиться. Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер.
«Источники: Артур Бетербиев и Джо Смит-младший завершают переговоры по объединительному бою в полутяжелом весе этим летом в Нью-Йорке на канале ESPN. Задержка существует со стороны Смита, которому предложили $1,5 млн, но он хочет $1,8 млн. История продолжается».
Напомним, Бетербиев в своем последнем бою нокаутировал в девятом раунде американца Маркуса Брауна. Смит досрочно выиграл у вышедшего на коротком уведомлении Стива Джеффрарда.