Тедди Атлас призывает поскорее устроить бой Канело – Бетербиев
Бетербиев: «На каждый раунд в бою с Брауном шел как на последний»
Россиянин прокомментировал свою победу над американцем
21:00
Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) прокомментировал в Instagram недавнюю победу над американцем Маркусом Брауном (24-2, 16 КО).
«Это был непростой бой! Сначала все шло по плану: я аккуратно изучал соперника, потом понемногу начал идти в атаку. И тут – рассечение. Ну, бывает, подумал я сначала. Потом увидел, что я весь в крови, и она никак не останавливается. И вот здесь начал волноваться.
Переживал, что бой остановят. И на каждый раунд шел как на последний. В итоге – нокаут в 9 раунде! И получился неплохой бой. Это было непросто, но для меня это хороший опыт – а значит, все так, как надо».
Артур Бетербиев уверен, что Маркус Браун специально спровоцировал столкновение головами в их поединке.
Комментарии 0