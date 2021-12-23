Бетербиев: «На каждый раунд в бою с Брауном шел как на последний»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) прокомментировал в Instagram недавнюю победу над американцем Маркусом Брауном (24-2, 16 КО).

Переживал, что бой остановят. И на каждый раунд шел как на последний. В итоге – нокаут в 9 раунде! И получился неплохой бой. Это было непросто, но для меня это хороший опыт – а значит, все так, как надо».