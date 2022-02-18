Катмен Ломаченко: «Я не могу сказать, что Канело избегает Бетербиева»
Бетербиев не прочь подняться в крузервейт – драться будет только с чемпионом
Если промоутеры предоставят возможность, то почему бы и нет
09:57
Фото: boxingscene.com
Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) готов рассмотреть вариант перехода в крузервейт:
Если говорить о боксе, а не о деньгах или о том, что этот поединок будет хорошим для меня или моего соперника, то это отличный вызов для меня – подраться с чемпионом в первом тяжелом весе. Я думаю, что это будет хорошо для фанатов. Но не знаю насчет своих промоутеров.
Например, команда Сауля Альвареса выбирает соперников в разных весовых категориях. Канело дерется с ними, побеждает, и его считают первым номером. Если мой промоутер сможет сделать это, то хорошо, погнали.
Бетербиев уверен в своей победе над Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
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