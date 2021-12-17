Браун: «Бетербиев жесткий парень, однако нет такого, что его нельзя одолеть»
Бетербиев: «Не с первой попытки, но вес сделан»
Лидер полутяжелого дивизиона готов к поединку с Брауном
13:45
Артур Бетербиев / Фото - montrealgazetteЧемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) опубликовал в Instagram пост, где поделился эмоциями относительно процедуры взвешивания перед поединком с американцем Маркусом Брауном (24-1, 16 КО).
«Не с первой попытки, но вес сделан! Первое взвешивание показало 175, 2 фунтов – это перевес на 200 паунтов (90 гр), но зато второе – 175 ровно. Один день до боя».
Напомним, Бетербиев провалил первую попытку, а со второй показал на весах 79,2 кг (175 фунтов), уложившись в лимит весовой категории.
Бой Бетербиев – Браун состоится 18 декабря в Монреале. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.